Auf heftige Gegenwehr hat sich der TSV Klausdorf eingestellt. Zwar sind die Klausdorfer beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Wankendorf (Sonntag, 15 Uhr) vom Papier her in der Favoritenrolle, doch auf tiefem Geläuf treten spieltechnische Attribute schnell in den Hintergrund.