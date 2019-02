Innenminister Hans-Joachim Grote, der am Montagabend auf Einladung der CDU-Ortsverbände Kalübbe, Dersau und Nehmten zu Gast in Dersau war, bekam einige „Hausaufgaben“ mit. So wies der Wehrführer der Feuerwehr Nehmten, Martin Herzog, auf Kommunikationsprobleme mit der Leitstelle in Kiel hin.