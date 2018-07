Heikendorf

Aus der gelungenen Premiere der Fiesta Maritima im vergangenen Jahr mit rund 4000 Besuchern soll eine feste Größe am Heikendorfer Hafen werden. Anlass für das Großprojekt der Gemeinde war 2017 das 50-jährige Jubiläum des Ostseebades.

Die offizielle Eröffnung der Fiesta Maritima 2018 erfolgt am Sonnabend, 21. Juli, um 14 Uhr durch Heikendorfs neuen Bürgermeister Tade Peetz. Als musikalischen Höhepunkt erwartet die Gäste wie im Vorjahr echter Karibik-Sound der Gruppe Tiempo Latino mit Musikern aus Lateinamerika. Zum Tanzen locken sie am Sonnabend ab 20 Uhr mit Salsa, Merengue oder Bachata an die Hauptbühne.

Nachwuchsbands sind bereits am Freitag ab 18 Uhr auf der „Backfischbühne“ zu hören. Zeitgleich öffnet die Kunsthandwerker-, Künstler- und Kinderaktionsmeile auf dem Rasen am Schröderstrand unter anderem mit einem bunten Bastel- und Mitmachprogramm für die ganze Familie.

Für einige der Programmpunkte wie etwa die maritime Parade oder das Oldtimertreffen am Sonnabend braucht es etwas Platz. Daher gilt während der gesamten Veranstaltung ein Fahrverbot für Autofahrer im Strandweg ab der Ecke Fritz-Lau-Straße und in der Gegenrichtung ab Parkplatz Roehrskroog sowie auf der Bergstraße ab Wilhelm-Ivens-Weg. Besucher werden gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Das komplette Programm findet sich auf der Internetseite des Amtes Schrevenborn.