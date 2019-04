Plön

Nach dem gewaltsamen Tod einer zweifachen Mutter (36) in Preetz schweigt der 24-jährige Tatverdächtige zu den Vorwürfen. „Wir haben weiter keine Anhaltspunkte für ein Motiv“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Dienstag.

Der Flüchtling aus Afghanistan hatte sich am Sonnabend der Polizei gestellt und angegeben, die Frau in ihrer Reihenhauswohnung in der Lindenstraße in Preetz getötet zu haben. Er sitzt seit dem Wochenende wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Leidet der Tatverdächtige unter einer paranoiden Schizophrenie?

Die Staatsanwaltschaft hat einen psychiatrischen Sachverständigen beauftragt, ein Gutachten über den Mann zu erstellen. Dabei gehe es um die Frage der Schuldfähigkeit, sagte Bimler.

Nach KN-Informationen aus Polizeikreisen soll der 24-Jährige möglicherweise unter „paranoider Schizophrenie“ leiden. Unter Umständen war er zur Tatzeit vermindert schuldfähig, so die Staatsanwaltschaft.

Laut dem Obduktionsergebnis wurde die am Sonnabend in Preetz ( Kreis Plön) tot aufgefundene Frau erstochen. Das Tatwerkzeug, ein Messer, fanden Ermittler in der Nähe der Leiche. Die 36-Jährige erlitt nach Angaben von Bimler mehrere Stichverletzungen.

Frau aus Preetz und Afghane waren zeitweise ein Paar

Sicher ist mittlerweile, dass der Tatverdächtige und sein Opfer eine „enge Beziehung“ gepflegt haben und zumindest zeitweise ein Paar gewesen sind. „Ob dies auch noch zum Tatzeitpunkt so war, ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Bimler.

Im Zuge der großen Flüchtlingswelle war der Tatverdächtige 2015 nach Schleswig-Holstein gekommen. In Preetz lebte er in einem gemieteten Zimmer. Zum Stand seines Asylantrags konnten die Behörden am Montag keine Angaben machen.

Die Behörden gehen auch Berichten nach, wonach das Opfer sich in ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert haben soll. Die beiden Kinder der Frau leben bei ihrem Vater.

