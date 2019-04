Lütjenburg

Auf verschiedenen Freizeiten konnte Lang die Gemeindemitglieder in Lütjenburg schon kennenlernen – und war alles andere als unglücklich über seine Berufung: "Es passt einfach gut vom Menschlichen her", sagt Lang über seine neuen Schäfchen. Langs Vorgänger Benno Braatz wurde Ende vergangenen Jahres verabschiedet. Der 56-Jährige wechselte in den Bundesdienst, Referatsbereich Mission für die östlichen Bundesländer und widmet sich besonderen kirchlichen Aktionen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen.

Vom Journalisten zum Pastor

Lang ist in Essen geboren und hat seinen Zivildienst in Dithmarschen geleistet. Eigentlich wollte er Journalist werden, hat auch für verschiedene Zeitungen gearbeitet, aber mit 25 Jahren ist "deutlich geworden, dass das hier mein Weg ist." Lang studierte anschließend evangelische und freikirchliche Theologie war Jugendpastor in München. Seit 2001 wirkte er in Schleswig, dann nach 16 Jahren kam er nach Oldenburg in den Kreis Ostholstein.

Noch kein Konzept - aber gute Vorsätze

"Ich bin eher ein Beziehungsmensch, kein großer Organisator", sagt Lang über sich selbst. Für die Lütjenburger Gemeinde habe er kein fertiges Konzept. "Ich muss sehen, wo es mangelt und da dann ansetzen." Besonders wichtig ist ihm die Stärkung des Ehrenamtes. "Die Gemeinde ist sehr vom Ehrenamt abhängig, umso wichtiger ist es, die Helfer zu unterstützen." Einmal im Monat hält Matthias Lang selbst den Gottesdienst ab, die anderen Sonntage ist er in Oldenburg, außerdem will er als festen Tag dienstags und einen Sonnabend im Monat in Lütjenburg präsent sein. Gemeindeleiter Karsten Schröder schätzt es sehr, einen festen Pastor zu haben, aber freut sich auch über die Abwechslung bei den Predigten.

Angebote sollen erhalten und ausgebaut werden

An Angeboten, die schon sein Vorgänger Braatz etabliert hat, möchte Lang festhalten. So soll der wöchentliche Winterspielplatz weitergeführt werden und als Neuerung soll ein Bibelfrühstück mit dem Pastor organisiert werden. Besonders freut sich Lang über die Einladung von Pastorin Kathrin Schleupner, ihn durch die evangelisch-lutherische Kirche in Lütjenburg zu führen.

