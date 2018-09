Laboe

Das Haus in der Strandstraße 15 wurde ebenso wie das fassadengleiche Nachbarhaus Strandstraße 17 Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Während das Haus Strandstraße 15 im Jahr 1953 verkauft wurde, blieb das andere bis zum Tod von Freya Frahm drei Generationen lang in Familienhand. In ihren letzten Lebensjahren sorgte sich Freya Frahm sehr um den Erhalt des Hauses. Sie übertrug das Haus in ihrem Testament der Gemeinde und hinterließ Geld zur Renovierung und Instandhaltung – mit der Auflage, das Haus als kulturelle Begegnungsstätte zu erhalten.

Aus Anlass des 100. Geburtstages von Freya Frahm gab es nun Anfang August im Freya-Frahm-Haus einen dreitägigen Malworkshop mit der Kinderbuchillustratorin Astrid Krömer. Zwölf Grundschüler aus Laboe haben zum Thema „Mein Ort vor 100 Jahren – 100. Geburtstag von Freya Frahm“ Bilder zu Aspekten wie Kleidung oder Spielzeug vor 100 Jahren gemalt.

Die Ergebnisse dieses vom Bildungsministerium geförderten Workshops, der zusammen mit der Grundschule und dem Förderverein Freya-Frahm-Haus gestaltet wurde, sind nun ab heute im Haus zu sehen. Bevor bei der Geburtstagsfeier am Nachmittag die Ausstellung der Bilder der Kinder vorgestellt wird, startet Schulleiterin Claudia Telli mit den Schülern, die dabei alte Trachten tragen werden, um 14.30 Uhr von der Grundschule aus zum Garten des Freya-Frahm-Hauses.