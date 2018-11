Ascheberg/Plön

Die Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Gemeinde Ascheberg und der Stadt Plön steht vor dem Aus. Die Ascheberger Gemeindevertreter haben in der Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, den öffentlich-rechtlichen Vertrag zu kündigen und eine neue Verbindung mit dem Amt Großer Plöner See einzugehen.

Als Gründe für die Trennung nannte Aschebergs Bürgermeister Thomas neben der unterschiedlichen Auffassung über die Höhe der Verwaltungskostenpauschale erhebliche Qualitätsmängel bei den erbrachten Leistungen. Diese gingen soweit, dass letztlich eine Schädigung Aschebergs in finanzieller, rechtlicher und planerischer Form nicht mehr ausgeschlossen werden könne beziehungsweise in Teilen bereits dazu geführt habe.