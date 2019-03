Mönkeberg

Mönkebergs Bürgermeisterin Hilla Mersmann ( CDU) ist fassungslos: „Ich bin entsetzt, dass jemand so etwas macht.“ Am Montagmorgen entdeckte Anwohnerin Susanne Berg, die zugleich Elternvertreterin im Kindergarten ist, dass etwas nicht stimmt. Sie alarmierte sofort andere Eltern, die Kita-Leitung und die Polizei, damit schnell gehandelt werden konnte. „Viele Eltern haben geweint, und die Kinder wollten wissen, wer so etwas macht“, berichtet Juliane Oelke, Fördervereinsvorsitzende des Gemeinde-Kindergartens „Die Eichhörnchen“.

Hilla Mersmann schließt schließt gezielten Anschlag nicht aus

Erst kürzlich hat es einen Angriff mit rohen Eiern auf das Tipi der Naturgruppe am Bolzplatz gegeben. „Wir als Gemeinde können so etwas nicht dulden“, betont Hilla Mersmann. Einen gezielten Anschlag auf den Standort, nach dem die Gemeinde zwei Jahre lang gesucht und für den sie auch Kritik geerntet hatte, schließt sie nicht aus. „Ich habe Beschwerdebriefe bekommen“, bestätigt Hilla Mersmann. Außerdem wurde in der Nacht ein Plakat, das nach dem Diebstahl eines gelagerten Spatens weitere Täter abschrecken sollte, mit einer Handschrift beschmiert: „Wir wurden auch nicht gefragt, dass der Sportplatz kein Sportplatz mehr ist! Gruß das Oberdorf!“

Gemeinde Mönkeberg hält am Standort fest

„Die Gemeinde wird an diesem Standort festhalten, und die Taten werden strafrechtlich verfolgt“, betont Büroleiter Thomas Kussin vom Amt Schrevenborn.

Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, können sich bei der Polizei Heikendorf unter Tel. 0431/560-1320 melden.