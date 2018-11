In Zusammenarbeit von Gemeinde und Gemeinschaftsschule Probstei ist in Schönberg eine ganz besondere Ausstellung entstanden. Schüler des Kunstprofils stellen ihre Arbeiten öffentlich aus. Am Sonntag, 25. November, 11.30 Uhr, wird die Schau „Farbenspiel“ im Kulturhaus „Alte Apotheke“ eröffnet.