Plön

Wie die Staatsanwaltschaft Kiel am Mittwoch mitteilte, ist das Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Gewerbeeinbrüche im Raum Plön abgeschlossen. Den zur Tatzeit 19- und 20-jährigen Männern werden 13 gemeinschaftliche und dem Jüngeren der beiden Täter noch zwei weitere Einbrüche in der Zeit von Juni bis Oktober 2018 in verschiedene Gärtnereibetriebe und Kioske im Großraum Plön und weiteren Orten in Schleswig-Holstein vorgeworfen.

Die aus Schleswig-Holstein stammenden Männer sollen durch ihre Taten einen Gesamtschaden von knapp 6.000,00 € verursacht haben. Beide warten nun auf ihren Prozess vor dem Jugendschöffengericht und müssen wohl mit einer Jugendstrafe rechnen.

Ein Täter sitzt trotz der Teilgeständnisse weiterhin in Untersuchungshaft, der Mittäter wurde zwischenzeitlich aus der Haft entlassen.

Von KN-online