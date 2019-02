Horst Stüwe und Ingo Schmäling traten 1975 in die Plöner Jugendwehr ein, wechselten 1979 in die aktive Truppe und übernahmen 2007 gemeinsam die Wehrführung. Jetzt wurden die Freunde für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold am Bande ausgezeichnet.