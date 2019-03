Preetz

„Wir sind nicht hier, weil wir das Gewerbegebiet nicht wollen, sondern den Entwurf der Verkehrsführung ablehnen“, erklärte Ralf Weber als einer der drei Sprecher für die Anwohner-Initiative. Man sei enttäuscht, dass die Bürger nicht eingebunden worden seien. Die aktuelle Planung werde für die Bürger in Wakendorf zu starken Verkehrsbelastungen führen.

Lebenshilfe sorgt sich um Sicherheit der Mitarbeiter

Zunächst sei eine Erschließung über den Handelsweg geplant worden, was aber die Lebenshilfe mit Blick auf ihre Mitarbeiter in den Preetzer Werkstätten kritisch gesehen habe. Mit der neuen Planung über den Handwerkerweg „rücken die Straßen über mehr als 200 Meter näher an unsere Häuser heran“, protestierte Weber. Er bat um ein Gespräch mit Stadt und Lebenshilfe, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Man wolle ja nicht nur Sicherheit für die Lebenshilfe-Mitarbeiter, sondern auch für die 30 Kinder im Dorf und für die jungen Besucher der Skater-Anlage, fügte Gabriele Brocks hinzu.

Unterschriftenliste überreicht

Karsten Albrecht überreichte eine Unterschriftenliste von 135 Anwohnern an den Bauausschussvorsitzenden Wolfgang Schneider ( SPD) und durfte anschließend anhand von mitgebrachten Karten und Fotos die Sorgen der Wakendorfer erläutern. „Ich könnte mir vorstellen, den Entwurfsbeschluss noch einmal zu verschieben“, sagte Schneider. Nun soll ein gemeinsamer Gesprächstermin anberaumt werden.

Gründächer oder Photovoltaik?

Die Entscheidung zur Vertagung fiel nicht so schwer, da es auch beim Thema „ökologisches Gewerbegebiet“ noch offene Fragen gab. Die Verwaltung soll nun prüfen, ob man bei einem Verzicht auf Gründächer, um dafür Photovoltaik-Anlagen zuzulassen, das Regenrückhaltebecken vergrößern müsste.