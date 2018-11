Giekau

Die Böger-Stiftung erwarb im Frühjahr eine rund vier Hektar Ackerfläche, auf der zehn Jahre lang intensiv Mais angebaut wurde. Auf ihr soll im Laufe von Jahrzehnten ein kleiner Urwald wachsen, ungehindert vom Menschen. Aber nicht nur. Auf dem Gebiet lag bereits eine kleine, alte Mergelgrube, die teilweise mit Wasser gefüllt war. Der Bagger vergrößerte den Trichter nun zu einem großen Krater, der später einmal eine Wasserfläche von 150 Quadratmeter und eine Tiefe von bis zu knapp zwei Metern haben soll.

Ein Steinwurf entfernt entsteht ein 400 Quadratmeter großer Teich mit ähnlicher Tiefe.

Die ersten Frösche schon im Frühjahr?

Der Geschäftsführer der Böger-Stiftung, Fritz Heydemann, rechnet mit einer schnellen Besiedelung der Gewässer mit Amphibien. Wasser- und Teichfrösche, Moorfrösche, Erdkröten und Molche könnten sich schon im nächsten Frühjahr einfinden, wenn es genügend Regen gibt. Heydemann plant, eine Kolonie von Laubfrösche anzusiedeln. Die Kaulquappen dafür stammen aus einer künstlichen Nachzucht des Naturschutzbundes. Damit würde die seltene Art zurückkehren in die Gemeinde Giekau. Nur an wenigen Standorten im Kreis Plön ist sie überhaupt noch zu finden. Die allermeisten Bestände an Laubfröschen sind das Resultat von Wiederansiedlungen durch den Menschen.