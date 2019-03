Die 19 Freiwilligen Feuerwehren im Amt Preetz-Land haben einen neuen Amtswehrführer. Matthias Slamanig wurde in der Versammlung am Donnerstag in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Preetz offiziell als Nachfolger von Bernd Schwiderski vereidigt, der das Amt nach zwölf Jahren abgab.