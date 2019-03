Panker

„ Blühzauber“ heißt die Samenmischung, die von der Decken ausbringen möchte. 40 verschiedene Blumensorten befinden sich darin. Dazu gehören gehören Arten wie Jungfer im Grünen, Klatschmohn, Bartnelke, Sonnenblumen, Malven oder die Ringelblume. Die Pflanzen sind so gewählt, dass von Mai bis in den Herbst immer etwas blüht. Heinrich von der Decken: „Die Menschen sollen etwas für mehrere Monate haben.“

Aussaat hat ihren Preis

Doch die Schönheit und die Insektenweide hat ihren Preis. Dieses spezielle Saatgut kostet laut von der Decken 7000 Euro pro Hektar. Und Extra-Subventionen gibt es für diese Flächen nicht. Die EU subventioniert Blühstreifen extra, wenn sie vor dem 1. April angesät werden. Das wäre aber für die Pflanzen zu früh, so von der Decken.

100 Euro 100 Quadratmeter

Er bietet jetzt Bürgern eine Blumen-Patenschaft an. Für 100 Euro können sie 100 Quadratmeter Ackerfläche „mieten“, die die Gutsmitarbeiter später einsäen. Die Blumenfreunde erhalten darüber ein Zertifikat. Damit könnten auch diejenigen etwas für die Natur tun, die keinen großen Garten haben.

Wer sich für die Aktion auf Gut Panker interessiert oder weitere Informationen haben möchte, kann sich unter info@gestuet-panker.de oder per Brief adressiert an „Gutsverwaltung 24321 Panker“ an von der Decken wenden.