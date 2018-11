Preetz

Das sprudelnde Wasser der Alten Schwentine (Mühlenau) an der Sohlgleite locke viele Menschen an, so Muhs. Dort seien neben Sitzgelegenheiten auch eine Info-Tafel sowie eine Ein- und Ausstiegsstelle für Wasserwanderer entstanden. Er schlug vor, weitere Bänke mit Blick in den Park aufzustellen. Ein Stückchen weiter könnte man zwei Geräte für Kinder installieren, die das Wasser noch erlebbarer und anschaulicher machen.

Neuer barrierefreier Zugang

Die in die Jahre gekommene Treppe an der Sphlgleite soll erneuert werden. Außerdem plant er für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen einen neuen Zugang direkt neben der Tankstelle. Am Zusammenfluss der Schwentine mit der Alten Schwentine könnte ein kleines Aussichtsdeck aus rutschfesten Dielen entstehen. Auf der Wiese plant er einen Relax-Bereich mit fest verankerten Liegen, die sich mit der Sonne drehen lassen.

Sonnenliegen auf der Wiese

An den wassergebundenen Wegen mit einer Breite von zwei bis zweieinhalb Metern, die man auch zum Boule-Spiel nutzen könnte, sollen außerdem Fitnessgeräte aufgestellt werden – vor allem im Bereich der ehemaligen Minigolf-Anlage neben der Tankstelle. Er schlug vor, den Gedenkstein in eine andere Grünanlage zu versetzen, da er keinen Bezug zum Harderpark habe. „Der Wald ist ein Hotspot für Fledermäuse“, sagte Muhs und forderte, den Besuchern mehr Infos über die Tiere an die Hand zu geben.

Kritik an Fitnessgeräten

Harald Christiansen, Vorsitzender des Nabu Preetz-Probstei, sah die Fitnessgeräte kritisch. „Das passt nicht zum Naturerlebnis“, sagte er. Der Nabu möchte auch die Quartiere für Mücken- und Wasserfledermaus sowie den Großen Abendsegler ausbauen.

„Das Konzept dient nur als Diskussionsbasis“, betonte Ausschussvorsitzender Arne Drews. Ein Beschluss wurde in der Sitzung noch nicht gefasst. Die Umgestaltung soll erst 2020 beginnen. Die Vorschläge sollen jetzt in den Fraktionen beraten werden.