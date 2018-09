Auf der Fläche einer abgebrannten Klosterscheune entstand vor 50 Jahren das Kreis-Alten- und Pflegeheim in Preetz. Im Laufe der Jahre wurde das Haus am Klostergarten noch erweitert. Zum Jubiläum gab es am Freitag wieder etwas Neues: Der erste Teil eines Muster-Sinnesgartens wurde eröffnet.