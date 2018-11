Heikendorf/Kiel

Asien hat Marianne Ulmer-Biallas schon immer fasziniert. Und als sie davon Wind bekam, dass der mittlerweile verstorbene Preetzer Chirurg Prof. Hans-Dieter Pape regelmäßig zum Operieren nach Nepal fliegt, musste sie ihm einfach schreiben. Bei seinen ehrenamtlichen Einsätzen für die Stiftung Interplast arbeitete er stets mit festen Teams, doch 2008 sollte sich für die heute 57-Jährige eine einmalige Gelegenheit ergeben: "Da fiel plötzlich ein Anästhesist aus. Ich hatte zwei Wochen Zeit, mich zu entscheiden und alles zu organisieren."

Obwohl sie keinen kannte, sich kaum vorstellen konnte, was sie in einem der ärmsten Länder Südasiens erwarten würde, fackelte die Narkoseärztin nicht lange: "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, hatte aber auch ziemlich Selbstzweifel, denn was ich da machen musste, ist ziemlich schwer: Babynarkosen sind etwas ganz anderes als normale Narkosen. Ich hatte solche Angst, dass da was passiert."

Hilfseinsätze in den Bergen von Nepal

Zwölf Mal war die gebürtige Heidelbergerin, die seit 35 Jahre an der Kieler Förde lebt, mittlerweile mit Interplast unterwegs: Ein bis zwei Mal im Jahr führen die Hilfseinsätze sie in die Berge von Nepal oder auch mal nach Kambodscha, wo sie vor allem Kinder zwischen zwei Monaten und zwei Jahren mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten behandelt. Diese Missbildung kommt in den Bergen Nepals sehr häufig vor.

Die Gründe sind eigentlich Mangelernährung in der Schwangerschaft, Vererbung, in den kleinen Bergdörfern auch Inzest. "Für die Mutter bedeutet das aber, sie hat im vorherigen Leben etwas Böses gemacht", erklärt Ulmer-Biallas den Glauben der Nepali, die größtenteils Hinduisten sind. "Deshalb werden die meisten Kinder mit dieser Missbildung in die Ecke gelegt: Sie lassen sie sterben."

Überraschende Auszeichnung

Auch nach zehn Jahren ist es für die Helfer manchmal schwer nachzuvollziehen, wie die Einheimischen denken. Doch im Laufe der Jahre habe sie auch unheimlich viel gelernt - menschlich wie fachlich, betont die Ärztin: "Ich habe eigentlich immer mit den Nepali zusammengearbeitet. Der Sinn ist ja auch, ihnen alles beizubringen, was wir können." Ehrenamtliche Hilfe zur Selbsthilfe unter schwierigsten Gegebenheiten: für Marianne Ulmer-Biallas bedeutet das "viel Spaß". Und jetzt auch eine für sie durchaus überraschende Auszeichnung.