Was ist los mit dem TSV Klausdorf? Mit der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Siems verlor der Oberligaspitzenreiter sein drittes Punktspiel in Folge und führt die Tabelle nur noch mit einem Punkt Vorsprung an. Ein Erfolgserlebnis feierte Landesligist SV Fortuna Bösdorf, das mit 5:3 in Zarpen gewann.