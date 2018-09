Heikendorf

Die geplante Umwandlung des alten Grandplatzes auf den Sportanlagen des Heikendorfer Sportvereins (HSV) in einen modernen Kunstrasenplatz ist einen Schritt weiter. Die Mitglieder des Bildungs- und Sozialausschusses formulierten jetzt einen Grundsatzbeschluss für das vom Land bereits mit 250000 Euro geförderte Projekt. „Ein Kunstrasenplatz wäre ein Magnet für junge Menschen, die Fußball spielen wollen. Außerdem ist er ganzjährig auch für viele andere Sportarten nutzbar“, erklärte Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz (CDU). Und er überbrachte gute Nachrichten: Zusätzlich zu den bereits bewilligten 250000 Euro aus dem Sportförderprogramm des Landes, so Peetz, gebe es gute Chancen, weitere Fördermittel vom Kreis Plön (80000 Euro) und der Aktiv Region Ostseeküste (maximal 50000 Euro) zu bekommen. Auch der Heikendorfer Sportverein hat Eigenmittel in Höhe von 50000 Euro zugesagt.

Die geplante Umwandlung in einen Kunstrasenplatz soll unter Berücksichtigung der ökologischen Vertretbarkeit und in enger Abstimmung mit dem HSV erfolgen. Wenn die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 26. September sich dem Votum des Bildungs- und Sozialausschusses anschließen, geht es zum Jahresende in die Detailplanung. Zuvor wird sich am 17. September der Finanzausschuss positionieren müssen.