Wer wird neuer Bürgermeister in Heikendorf? Oder reicht es doch für eine weitere Amtszeit von Alexander Orth? Der SPD-Bürgermeister stellt sich in der ersten Sitzung der neuen Gemeindevertretung am Dienstag, 12. Juni, 19 Uhr, im Ratssaal ebenso wie Tade Peetz (CDU) und Olaf Bartels (Grüne) zur Wahl.