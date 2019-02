Heikendorf

Eine einheitliche und transparente Gebührenkalkulation aller touristischen Ausgaben ist der Grund, weshalb in Heikendorf derzeit alle Satzungen auf den Prüfstand kommen, die den Strandbereich betreffen. Der Wirtschafts- und Verkehrsausschuss hat bereits grünes Licht für die Neufassungen gegeben, nach denen Ortsfremde, die eine Kurabgabe zahlen müssen, und Heikendorfer zukünftig möglichst gleich behandelt werden.

Personalisierte Jahreskarten für Erwachsene

Bisher mussten Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, die in Heikendorf Urlaub machen, keine Kurabgabe entrichten. Das soll jetzt auch für Heikendorfer gelten. Mit der Gebührenfreiheit für Kinder und Erwachsene könnte daher zukünftig die Familien-Saisonkarte entfallen, sollte die Satzung auch von der Gemeindevertretung beschlossen werden. Zukünftig gibt es personalisierte Jahreskarten für Erwachsene, die nur noch im Heikendorfer Rathaus gegen Vorlage des Personalausweises für 20 Euro erworben werden können. Die Kosten für Tageskarten werden laut Neufassung der Strandgebührensatzung auf einen Euro (bisher waren es 70 Cent) während der Hauptsaison vom 1. Mai bis 30. September angehoben. In der Nebensaison (1. bis 30. April und 1. bis 31. Oktober) gibt es eine Tageskarte für 50 Cent. Ortsfremde zahlen jeweils den doppelten Preis über die Kurabgabe, die automatisch in die OstseeCard mit vielen Vorteilen fließt.

Strandkorb-Miete wird teurer

Auch bei Strandkörben wird sich voraussichtlich etwas ändern: Mieter müssen zukünftig 240 Euro statt 220 Euro für die Saison zahlen. Auf Anregung von Alexander Orth ( SPD) könnten weitere 20 Euro für die Strand-Jahreskarte gleich mit abkassiert werden.