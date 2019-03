Heikendorf

„Bitte das Ei komplett in die Hand nehmen“, rät Petra Leinigen interessierten Besuchern, denn die Handarbeit auf zarter Schale rutscht leicht aus der Hand. Die Künstlerin sitzt an ihrem Stand und kratzt mit einem feinen Messer Tiermotive in die dunkel gefärbten Eier. „Ich bevorzuge braune Hühnereier und weiße Enten- und Gänseeier, denn der Kontrast ist weicher“, verrät sie.

Vom Wachtel- bis zum Straußenei

Einen Stand weiter glänzen Rosengemälde und Kindermotive in Öl auf Natureiern verschiedener Größen. Zwischen traditioneller ukrainischer Volkskunst und moderner Malerei in Tusche lagen im alten Blunck-Haus nur wenige Meter. Vielfältige Kunsttechniken rund um die bunten Eier begeisterten junge und alte Besucher gleichermaßen. Vom Wachtel- bis zum Straußenei präsentierten die Aussteller Qualität, Originalität und echte Handwerkskunst. Künstlerin Mihaela Savu war zum ersten Mal in Heikendorf dabei. Ihre modernen Motive bringt sie mit Aquarellfarbe aufs Ei und verziert sie in mühevoller Kleinarbeit mit Glas- und Porzellanfarbe, bevor ein Firnis die Kunstwerke zu leuchten bringt.

Ostereiermarkt mit poppigen Eiern

Wer es poppiger mag, ist bei Karin Sichta richtig, die kleine Mäuse Löcher in die Eierschale knabbern lässt und Micky-Mäuse mit Tuschemalerei auf die Schale zaubert. Die ukrainischen Ostereier „Pysanka“ mit ihren traditionellen Motiven waren aus der Ukrainischen Schule in Hamburg angereist – so war für jeden Geschmack in Heikendorf etwas dabei.