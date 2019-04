Heikendorf

Der rund 4-minütige Videoclip zeigt, warum der Schulsanitätsdienst wichtig ist, welche Aufgaben er hat – und welche Möglichkeiten es für Schulen und ihre Schüler gibt, mitzumachen. Zu finden ist der Film bei Youtube unter dem Titel „Retten macht Schule – Schulsanitätsdienst der Johanniter-Jugend“. Schulsanitätsdienste sorgten dafür, dass geschultes Personal direkt vor Ort ist, so die Johanniter. Auch Lehrerkräfte und Sekretärinnen würden durch diese Hilfe entlastet, „denn sie wissen, dass der Schulsanitätsdienst unterwegs ist und sie sich dann nicht um jedes Pflaster zu kümmern brauchen“, sagt Schulleiterin Brigitte Peschties. Verletzungen beim Sport, Gerangel auf dem Schulhof oder auf der Treppe, aber auch Erkrankungen wie Kreislaufschwäche kommen an jeder Schule vor. Oft läuft es so ab: Plötzlich stürzt ein Schüler – und kein Mitschüler weiß, was zu tun ist.

Blutdruckmessen und stabile Seitenlage

Nach Angaben der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung wurden allein 2017 in Schleswig-Holstein 44148 Schulunfälle gemeldet. Die Heikendorfer Schulsanitäter dagegen wissen, wie sie reagieren müssen. „Sie sind fit in Blutdruckmessen, können die stabile Seitenlage und beherrschen die Herz-Lungen-Wiederbelebung“, berichtet Mathis Petersen, Koordinator des Schulsanitätsdienstes Kiel. In Schleswig-Holstein gibt es bereits über 70 Schulen, die mithilfe der Johanniter einen Schulsanitätsdienst aufgebaut haben.

Hier geht es zu dem Video.