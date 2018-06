Zum ersten Mal hat Schwentinental einen grünen Bürgervorsteher. Dennis Mihlan (37) tritt die Nachfolge von Angelika Lange-Hitzbleck an, die das Amt zuvor 32 Jahre, zunächst in Raisdorf, dann in Schwentinental, bekleidet hatte. Sein Ziel: Unter seiner Regie soll konstruktiv diskutiert werden.