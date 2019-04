Heikendorf

Es ist ein offenes Atelier für jeden, der sich künstlerisch ausprobieren möchte. Mehrere Stationen werden aufgebaut, sieben Künstler sind vor Ort. Besonders drei verschiedene Techniken wollen sie den Besuchern näherbringen: das Malen mit Acryl, den Gelatinedruck und das Töpfern.

Töpfern ist ein Ausgleich

Gertrud Schunck etwa arbeitet seit über 40 Jahren mit Ton und möchte auch andere dazu ermuntern. „Für mich ist das ein Ausgleich und eine Herausforderung“, erzählt die Heikendorferin. Erwachsene, sagt sie, hätten oft eine große Hemmschwelle, den Ton in die Hand zu nehmen, zu kneten und etwas daraus zu formen, denn: „Sie haben Angst, etwas falsch zu machen.“ Anders als Kinder, die noch ganz offen für das formbare Material seien. Aber Schunck beruhigt: „Es muss ja nichts entstehen. Man kann auch einfach nur zugucken. Alle, die herkommen, sollen sich wohlfühlen und den Tag genießen.“

Einfacher Einstieg in die Acrylmalerei

Und wer kreativ ist, kann sich auch an der Leinwand verwirklichen – oder es zum Beispiel von Charlotte Hohwaldt lernen. Die Künstlerin ist auf Acrylmalerei spezialisiert und möchte einen „einfachen Einstieg in die Malerei“ zeigen, von der Landschaftsmalerei bis zum Porträt. Inspirieren lassen kann man sich etwa von Meer, Strand und Segelbooten, aber auch Oster- und Frühlingsmotive bieten sich für eine Umsetzung auf der Leinwand an. Gertrud Schunck freut sich jedenfalls auf viele Kunstinteressierte: „Wir sind offen für Groß und Klein und können spontan auf Ideen reagieren.“ Mitzubringen brauchen die Besucher nichts, der Eintritt ist frei. Getränke und Knabbereien gibt es auch; eine Spendenbox steht bereit.

"Kunst im Kiosk" an Möltenorter Strandpromenade

Zum Vormerken: Wer es nicht zum Aktionstag am Sonnabend schafft, kann die Arbeiten der Künstlergruppe bald wieder an der Möltenorter Strandpromenade besichtigen. Am 1. Mai beginnen dort wie in den Vorjahren die wöchentlich wechselnden Ausstellungen „Kunst im Kiosk“. Bis September ist der Kunst-Kiosk dann jeden Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

