Sie ist schick, nagelneu und vor allem: kostenlos. Was an der Mergenthalerstraße 24 im Gewerbegebiet in den Farben Weiß und Grün glänzt, ist die erste öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Schwentinental. Sie hat zwei Ladepunkte – zwei Autos können hier gleichzeitig Strom tanken.