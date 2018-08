Helmstorf

Die „Waiddeerns“ sind eine Gruppe von rund 800 Jägerinnen in Deutschland. Yvonne Scharl-Blöcker ist eine von ihnen. Zusammen mit ihrem Mann Hans-Werner Blöcker, ehemals Vorsitzender der Kreisjägerschaft, organisierte sie den Abend für den Jägernachwuchs. Zehn Frauen der Waiddeerns, die am Anfang ihrer Jagdkarriere stehen, sagten zu. Sogar aus Bielefeld reiste eine Dame nach Helmstorf an. Ihnen zur Seite stellte das Ehepaar Blöcker jeweils einen erfahrenen Jäger oder eine Jägerin.

Jagdschein erst sei April

Annabell Schmidt (24) aus Schmalfeld (Kreis Segeberg) besitzt erst seit April ihren Jagdschein. Der Freund der Bürokauffrau brachte ihr seit 2012 langsam die Jagdleidenschaft bei. Schließlich legte sie ihre Prüfung ab. Sie ging zusammen mit Kreisjägermeister Hammerschmidt auf einen Ansitz am Rand eines Maisfeldes in Högsdorf. Hammerschmidt geht seit 1958 auf Jagd und ist besonderer Experte für Damwild.

Fachlicher Austausch auf dem Ansitz

Am Ende des Tages hat Annabell Schmidt einen Bock erlegt, den dritten ihrer Laufbahn. Aber es ist nicht der Jagderfolg, der diesen Tag für die wichtig macht. Das ist der fachliche Austausch mit Hammerschmidt. Ein ganz persönliches Coaching vom Meister zum Lehrling direkt vor Ort auf einem Ansitz.

Kreisjägermeister wünscht sich ähnliche Aktionen

Hammerschmidt wünscht sich, dass auch andere Revierinhaber Jung-Jäger in dieser Form unterstützen und die Fortbildung auf dem Ansitz betreiben. Er würde wieder dabei sein, wenn jemand so eine Aktion organisieren möchte, versichert der Kreisjägermeister. Möglich sei auch, dass sich benachbarte Reviere dafür zusammenschließen. Es müssten ja nicht zehn Jung-Jäger am Abend sein, sondern vielleicht auch nur fünf oder drei.