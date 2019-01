Hohwacht

Seit wenigen Wochen kommen Menschen vom Baby bis zur Oma jeden Mittwoch um 16 Uhr im Bürgertreff zusammen. Männer sind eher Mangelware. Eine Erkenntnis war überraschend: Viele Kinder, die zum Treff mitkamen, kannten sich untereinander gar nicht. Warum? Hohwacht liegt im Einzugsbereich verschiedener Kindergärten in Behrensdorf, Lütjenburg und Blekendorf. Sie gingen einfach getrennte Wege. Eine weitere Erfahrung in der Gruppe: Viele der Besucher seien auch erstaunt gewesen, wie viele Kinder und junge Familien es doch in Hohwacht gibt, so Gudrun Ratje.

Senioren herzlich eingeladen

Der Treff ist aber ausdrücklich keine Runde nur für Mütter und ihre Kinder. Ganz bewusst sind Senioren des Ortes aufgerufen mitzumachen.