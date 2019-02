Hohwachter Bucht.

Linda Lüth findet nur ein Wort für das Wetter: "Traumhaft". Die Bremerin besucht ein Seminar in Hohwacht und geht in den Pausen an den Strand. Wie eine kleine Meerjungfrau sitzt sie auf den Steinen am Wasser. Bei diesem Sonnenschein erlebe man die Ostsee ganz anders, auch mit den Gerüchen vom Meer, findet sie. Für ist es ein "Wohlfühl-Klima".

Spontanes Picknick in Behrensdorf

Hans-Werner Blöcker und Yvonne Scharl-Blöcker packen ganz spontan einen Picknick-Korben und fahren zum Behrensdorfer Strand. Fast Windstille auf dem Wasser und dank der klaren Luft ein Blick bis nach Putlos. Dazu milde Temperaturen. Beide können sich nicht daran erinnern, Mitte Februar jemals so ein schönes Wetter genossen zu haben.

Ausflug an den Sehlendorfer Strand

Sophia Ohrtmann aus Trent und Emely Haamann aus Bujendorf wählen den Sehlendorfer Strand für ihren Sonnen-Freitag. Eigentlich dachten sie an den Wildpark in Schwentinental für den Ausflug mit Orhtmanns Kinder Romy, Hailey und Hardy, doch die Wahl fällt schließlich auf Sehlendorf. "Wir schauen uns den Strand an, wenn es noch nicht so voll ist wie im Sommer", sagt Sophia Orthmann. Die Gruppe picknickt mit Paprika und Möhren direkt an der Wasserlinie. Kalt? Keine Spur.