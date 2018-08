Nein zu Plastik – das ist das Motto am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz. Als am Dienstag 109 neue Sextaner in der Aula begrüßt wurden, erhielten sie deshalb neben einer Sonnenblume auch eine Edelstahlflasche. Diese soll die sonst üblichen Plastikflaschen ersetzen, die Schüler oft mitbringen.