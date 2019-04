Laboe

Es ist das erste Mal, dass sich die sechs Künstler Marie-Pierre Fischeux, Angela Augustin-Wittkuhn, Susanne Helmert, Christoph von Woedtke sowie Gina Kühn und Koko Proll zu einem gemeinsamen Projekt zusammen getan haben. Die Herausforderung für die Künstler wie für die Besucher: Ein gemeinsames Thema, aber sechs unterschiedliche Menschen, sechs unterschiedliche Formate und Techniken, sechs unterschiedliche Interpretationen des Titels.

Titel "lässt Spielraum für Interpretationen"

Susanne Helmert beispielsweise arbeitet eher kleinformatig, verwendet Originalfotos, bringt sie auf Holz, bearbeitet die Oberflächen mit heißem Bienenwachs und hat so ihre eigene Handschrift entwickelt. Keine Handschrift lässt sich bei den experimentellen Arbeiten von Koko Proll entdecken, die sehr unterschiedliche Techniken verwendet. Marie-Pierre Fischeux hatte sich im Rahmen des Projektes für die Themen Reisen und Porträts entschieden, Christoph von Woedtke fügt seinen gesprayten Bildern auch Skulpturen hinzu, die in Brenntechnik gearbeitet sind. "Der Titel mag auf den ersten Blick flach wirken, aber er lässt ganz viel Spielraum für Interpretationen", so der Künstler. Es gibt noch reichlich mehr zu sehen und zu erkunden auf den drei Etagen des Hauses.

Öffnungszeiten: 21. und 22. April, 11 bis 18 Uhr, 26. April, 14 bis 18 Uhr, 27. Und 28. April sowie 1. Mai, 11 bis 18 Uhr, 2. Mai, 14 bis 17 Uhr, 3. Mai, 14 bis 18 Uhr, 4. Mai, 11 bis 18 Uhr, 5. Mai, 11 bis 17 Uhr.

