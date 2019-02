Plön

Axel Schümann und Björn Inkermann von der Gesellschaft zur Förderung des traditionellen Jazz haben zusammen mit dem musikalischen Leiter des Festivals, Reimer von Essen, das Programm so voll gepackt, dass wenig Zeit bleibt, Luft zu holen. Das langjährige Publikum mag aber diesen Rhythmus.

Trotzdem überlegt Bürgermeister Lars Winter: „Vielleicht sollten wir das Festival auf eine ganze Woche ausweiten.“ Wichtig sind ihm die neuen offenen und modernen Konzerte am Sonnabend auf dem Marktplatz. Musik wird in die Stadt gebracht. „Ein niedrigschwelliges Angebot zum Reinschnuppern“, so Winter. Schümann möchte es Schritt für Schritt entwickeln. „Wir müssen das Festival auch Jüngeren schmackhaft machen“, erklärt Peter Mordhorst, Regionaldirektor der Förde Sparkasse, die das Festival unterstützt.

Zum Auftakt gibt's Swing

Zu Himmelfahrt wird das Festival um 17 Uhr in der Schiffsthal-Aula eröffnet. Und dann gibt’s Swing. Angi Domdey stimmt mit den Musikern der Gruppe Swing is here auf die Jazz-Tage ein, sie singt klassischen und souligen Blues sowie romantische Jazz-Songs. Das zweite Konzert des Abends bestreiten internationale Gäste: Die Jazz Steps Band kommt aus Ungarn.

Am Freitag startet um 17.30 Uhr in der Aula das Doppelkonzert. Erst San2&Sebastian mit Blues, danach die Barrelhouse Jazzband, die von Anfang an beim Plöner Festival dabei war und immer für einen vollen Saal sorgt. Kein Wunder: Bandleader Reimer von Essen, der Teile seiner Schulzeit in Plön verbracht hat, bietet mit seinen Musikern 100 Jahre mitreißende Jazzgeschichte.

Louisiana-Feeling in der Fußgängerzone

Am Sonnabendvormittag zeigt die Stadt, wie viel Louisiana-Feeling in ihr steckt – wenn zur Parade die Marching Band ab 10 Uhr durch die Fußgängerzone tanzt. Um 12 Uhr wird die Band La Vida New Orleans Jazzband die Bühne auf dem Markt erobern. Dann soll es dort Schlag auf Schlag gehen – bis 22 Uhr. Genaueres wird noch bekanntgegeben. Ab 17.30 Uhr läuft parallel das Programm in der Aula am Schiffsthal. Aus Köln kommt die Atlanta Jazzband, die eigentlich Old Jazz spielen wollte. Daraus hat sich ein eigenständiger Sound entwickelt. Anschließend wird es jünger. Jan Luley kommt mit seinem Trio. Mit dabei ist aber auch Cleo (Steinberger), die zu den vielversprechenden Newcomern unter den jungen europäischen Sängerinnen gehört.

Mit dem Jazz-Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Nikolaikirche und dem Auftritt von Hot Four um 12 Uhr dort klingt das Festival aus.

Eintrittskarten für die Konzerte in der Aula und in der Nikolaikirche gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schneider und der Tourist Info in Plön sowie den Famila-Märkten; weitere Infos zum Festival unter www.jazz-ploen.de.