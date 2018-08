Preetz

Der Verein hatte zum Kind- und Kegeltag auf die Anlage im Sportheim der Freien Turnerschaft eingeladen und bot auch auf dem Sportplatz ein buntes Programm mit Spielen, Hüpfburg und Schminkstand. Doch eine besondere Stimmung herrschte auf der Kegelbahn. Auch Florian Reiprich (5) griff nach einer kleinen Kugel, stellte sich breitbeinig hin, holte Schwung durch die Beine und ließ die Kugel rollen. Für ihn war es nicht das erste Mal: „Ich hab’ schon ganz oft mit Opi gekegelt“, erzählte er.

Mit Musik und Lightshow Nachwuchs anlocken

„Kegeln ist ja eher eine Randsportart, da musst du was tun, sonst hast du keine Chance“, sagte Vorsitzender Frank Köpke. Mit Musik und Lightshow hoffe man, gerade junge Menschen anzusprechen. So soll die Jubiläums-Aktion unbedingt wiederholt werden, kündigte er an. Alle Teilnehmer von acht bis 18 Jahren erhielten einen Gutschein, um die Sportart für zwei Monate kostenlos testen zu können. Das Training für den Nachwuchs beginnt wieder am Dienstag, 11. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr.

Mischung aus Konzentration und Kondition

Ihn reize am Kegeln die Mischung aus Konzentration und Kondition, sagte Köpke. Und das schönste sei, dass die Sportart von Jung und Alt gleichermaßen betrieben werden könne.

Wer Interesse hat, kann sich bei Frank Köpke unter Tel. 04342/798849 oder Silke Fahrenkrog unter Tel. 04342/437 melden.