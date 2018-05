Die Plöner Kulturnacht wird volljährig. Am Freitag, 7. September, hält zum 18. Mal ab 18 Uhr Musik und Kultur Einzug in die Innenstadt. Mehrere 1000 Besucher werden auch in diesem Jahr wieder erwartet. Und etwas Neues: Bildende Kunst zum An- und Zuschauen im Rathaus und der Fläche bis zum Markt.