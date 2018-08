Schönkirchen

Der Junge habe nach Zeugenangaben in Schönkirchen die Anschützstraße mit seinem Fahrrad überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin sei es nicht mehr möglich gewesen, den Unfall zu verhindern. Sie verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls leicht. An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro, an dem Fahrrad von ca. 100 Euro.

Von KN