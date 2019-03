Kirchbarkau

Die Praxis liegt in Kirchbarkau, mitten auf dem Land – und doch ist Holger Helbing kein Landarzt. Von der Kassenärztlichen Vereinigung wird die Praxis dem Kieler Stadtgebiet zugerechnet, daher gibt es hier nur eine kassenärztliche Stelle. Die teilen sich Helbing und seine Kollegin Dr. Petra Serocki. Dienstags und Donnerstags ist Helbing da, an den anderen drei Tagen seine Kollegin. Für eine zweite Stelle gäbe es durchaus genug Patienten – an diesem Morgen hat er schon vormittags 40 Patienten ins Untersuchungszimmer gerufen, am Nachmittag über 25 weitere. Zehn Hausbesuche pro Woche kommen hinzu.

Vom Schiffsarzt zum Landarzt

"Für einen alleine – täglich – ist das einfach zu viel Arbeit", sagt der 51-jährige Allgemeinmediziner. Dazu kommen noch Patienten, die außerhalb der Praxiszeiten einbestellt werden.

Die Herausforderung hier, auf dem Land, sei, die schlimmen von den weniger schlimmen Fällen zu unterscheiden – und das in kürzester Zeit. "Von Husten bis Herzinfarkt ist alles dabei." Vorher hat Helbing bei der Bundeswehr als Schiffsarzt gearbeitet und sich noch während seiner Dienstzeit in die Praxis in Kirchbarkau – in einer umgebauten Scheune – verliebt.

Überweisungen sind schwierig

Auch wenn die Kassenärztliche Vereinigung eine Nähe zu Kiel sieht, überlegt es sich Helbing doch zweimal, wohin er jemanden überweist. Alle eineinhalb Stunden fährt ein Bus nach Kiel, zweimal am Tag nach Preetz. Vieles wird daher auch in der Praxis gemacht, was nicht unbedingt in den Bereich Allgemeinmedizin fällt: etwa EKG und Belastungs-EKG, Chirotherapie, Homöopathie und Psychosomatik. Bis zu einem Radius bis etwa zehn Kilometern um die Praxis macht Helbing Hausbesuche. Vor allem ältere und immobile Patienten fragen danach. Die Situation wird sich in nächster Zeit nicht verbessern, in der Nähe wird ein Altenheim gebaut – 120 Betten hat der Bauherr angekündigt. Die Praxis in Kirchbarkau ist noch immer die einzige in der Umgebung.