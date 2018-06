Kirchbarkau

„Die Planungen laufen ja schon seit rund drei Jahren“, berichtete Franziska Sawade, die Vorsitzende des Bauausschusses. „Auslöser waren Putzschäden im Altarraum, die beseitigt werden sollten. Doch bei näherer Überprüfung des Innenraums kam eins zum anderen.“ Denn auch die Beleuchtung, die gesamte Elektrik, die Heizung, das Mobiliar sowie einige Kunstgegenstände wiesen Schäden beziehungsweise Erneuerungsbedarf auf.

Zügig folgten detailliertere Begutachtungen und erste Sanierungsmaßnahmen. So befinden sich der 1736 gestiftete Taufengel sowie das Kruzifix aus der Zeit um 1690 bereits bei einem Restaurator. „Auch die Orgel muss komplett gereinigt werden, was allein schon mehr als 20000 Euro kosten dürfte“, meinte Pastor Felix Meyer-Zurwelle. Die ersten Kostenschätzungen für den Innenraum lagen bei mindestens 500000 Euro.

Prioritätenliste und erste Kostenschätzung

„Doch als es um die sinnvollste Reihenfolge der Arbeiten ging, war klar, dass das gesamte Gebäude auch von außen überprüft werden muss“, so die Bauausschuss-Vorsitzende. Neben den offensichtlichen Schäden am Mauerwerk, am Dachstuhl oder an den Fensterlaibungen wurden weitere Mängel deutlich. Zügig sollen jetzt eine Prioritätenliste und eine erste Kostenschätzung erstellt werden, um ein Finanzierungskonzept erarbeiten zu können. „Wir werden sämtliche mögliche Geldquellen anzapfen müssen. Fördermittel von Bund, Landesamt für Denkmalpflege sowie vom Kirchenkreis wurden bereits in Aussicht gestellt. Wir werden uns an Stiftungen wenden und Spendenaktionen auf die Beine stellen“, so Sawade. Mit den ersten Sanierungsmaßnahmen am Gebäude soll möglichst noch in diesem Jahr begonnen werden.