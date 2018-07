Preetz

Katharina Martinelli, Leiterin des Ateliers Roeck Restaurierung in Berlin, setzt damit nach einer zweijährigen Pause die Arbeiten fort. Der erste Arbeitsschritt bestehe darin, den ölhaltigen Firnis abzunehmen, der mit der Zeit vergilbt sei, erklärt Mitarbeiterin Anna Koch. Danach würden die Fehlstellen bearbeitet und mit wasserlöslicher Gouache-Farbe retuschiert. Zum Schluss werde ein neuer Überzug mit Dammarharz darüber gelegt, um die Oberfläche vor äußeren Umwelteinflüssen zu schützen. Außerdem entstehe so wieder ein schöner Oberflächenglanz.

Die Bilderbibel wurde einst von Anna von Buchwaldt in Auftrag gegeben, die von 1498 bis 1507 als Priörin am Preetzer Kloster wirkte, erzählt Priörin Viktoria von Flemming. So konnten die Nonnen, die nicht lesen konnten, sich die Geschichten aus der Bibel erarbeiten. Auf der Nordseite ist das Alte Testament dargestellt, auf der Südseite auch das Neue, an der Querseite sind die Apostel und Propheten zu sehen. Im Zuge der Barockisierung im 17./18. Jahrhundert sei die ursprüngliche Bilderbibel übermalt worden, so die Priörin. Die Szenen blieben aber die gleichen.

Finanziert wird die Restaurierung von der Gesellschaft der Freunde des Klosters Preetz, die sich 1981 gegründet hatte. Von den 139 Bildern seien rund 100 bereits restauriert worden, berichten Karlheinz Häuser (erster stellvertretender Vorsitzender) und Hans Peter Kochen als zweiter Stellvertreter. Bis 2016 habe man dafür 115.000 Euro gesammelt, jetzt kämen noch einmal weitere 25.000 Euro dazu. Doch leider sei die Zahl der Mitglieder altersbedingt auf 82 geschrumpft. Über neue Mitstreiter würde man sich deshalb sehr freuen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.