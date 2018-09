Preetz

Sie haben schon Fahrräder, eine Bank, ein Vogelhäuschen und einen Baum umhäkelt. Eine Flaschenpost mit gehäkeltem Inventar schwimmt im Kirchsee - wurde aber bisher nicht gefunden. Seit vier Jahren gelingt es Initiatorin Margit Janz, viele Bewohner des Hauses am Kirchsee und Gäste der Gemeindebegegnungsstätte zum Häkeln und Basteln zu animieren – jeder so wie er kann. „Viele von uns können nur noch gerade aus häkeln“, erklärt Margit Janz, „aber es geht einfach um den Spaß an der Sache.“ Die Ideen kämen ihr meistens nachts: Wenn CDs als Wildreflektoren an den Straßenrändern hingen, warum sie nicht mal mit Wolle verzieren?

Bewohner Karl-Heinz Pilchowski spendete kurzerhand 70 ausrangierte CDs. „Die wollte keiner mehr hören“, er schmunzelt: „Operetten.“ Margit Janz‘ Mann wurde in den Wald geschickt, Äste besorgen. Herausgekommen sind kreative Gartenstecker und Ornamente, die nun den Garten der Seniorenwohnanlage zieren. Die Technik sei einfach gewesen, so Margit Janz. „Stopfen kann die ältere Generation immer noch.“ Nun hängen Traumfänger in den Büschen und Indianerschmuck begrüßt Gäste im Eingangsbereich. Auf die nächsten Woll-Attacken darf man gespannt sein.