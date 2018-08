Kreis Plön

Neu ist eine kleine Vorrangfläche auf dem Gebiet der Gemeinde Heikendorf (20,5 Hektar). Sie liegt südlich der Bundesstraße 502 in Richtung Schönkirchen. Ebenfalls neu im Entwurf ist ein Standort in Bönebüttel (25,2) unmittelbar an der Grenze zum Kreis Segeberg nahe der Ortschaft Kummerfeld. Auch auf dem Gemeindegebiet Großharrie (58,5) besteht zwischen Großharrie und Schillsdorf erstmals die Möglichkeit, Anlagen zu installieren – wenn der Entwurf so umgesetzt wird.

Eine Fläche für Windräder erstreckt sich über die Gemeinden Bendfeld, Schwartbuck und Stakendorf (62,1). Sie war auch bisher Bestandteil der Planungen. Neu ist, dass sie als Repoweringfläche ausgewiesen wird. Das heißt, dass dort nur eine Windkraftanlage entstehen darf, wenn an anderer Stelle im Kreis zwei alte abgebaut werden, die nicht in Vorranggebieten stehen. Sie genießen Bestandsschutz. Auf Schwartbucker Gemeindegebiet gibt es bereits einen Investor und konkrete Überlegungen. Die Gutsverwaltung Panker plant hier den Bau von fünf Anlagen, sieht aber unter anderem in dem Abbau anderer Anlagen ein Problem. Wann geschieht das überhaupt?

Weiterhin im Plan sind die Gebiete Fahren/Fiefbergen/Passade (71,4), Rendswühren/Schillsdorf (84,3), Bönebüttel (48,5) und Bönebüttel/Großharrie/Schillsdorf/Tasdorf (106,8).

Der Entwurf weist rund 4,8 Quadratkilometer an Vorrangflächen aus. Zum Vergleich: Der Kreis Plön umfasst 1083 Quadratkilometer.

Hier geht es zur Übersichtskarte zu den acht Vorrangflächen im Kreis Plön im Landesentwurf. Wer die gelben Gebiete mit der linken Maustaste anklickt, erfährt weitere Details zur Planung.