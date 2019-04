Plön

Auch wenn sie dem Kreis-Landfrauenverband angegliedert sind, wollen die Jungen Landfrauen ein anderes Programm auf die Beine stellen als ihre – in der Regel – älteren Mitstreiterinnen. Besondere kreative Workshops, Bowling, Plätzchen backen oder gemeinsam Brunchen könnten dazugehören. Die Jungen Landfrauen wollen eine Plattform bieten, wo sich junge Frauen austauschen. Vor allem aber: zu Uhrzeiten, an denen Berufstätige oder junge Mütter auch tatsächlich können.

Gelbe Gummistiefel mit grünen Punkten als Markenzeichen

Ihr Markenzeichen jetzt schon – passend zu den Farben ihres Logos – sind knallgelbe Gummistiefel mit grünen Punkten drauf. Selbstbeklebt. Die tragen Jasmin Untiedt, Katrin Leineweber, Sandra Plaug und Franziska Stade. Denn die vier sind das Organisationsteam. Diejenigen, die die Jungen Landfrauen aus der Taufe heben werden.

Junge Landfrauen stellen Projekt am 14. April vor

Der erste Termin, um sich bekannt zu machen, steht. Am Sonntag, 14. April, findet um 17 Uhr in Krokau in der ehemaligen Grundschule (Am Kaiserberg 1, 24217 Wisch) ein Kennenlernabend statt. Kathrin Rehders vom Landesverband der Landfrauen hält einen Vortrag, um mit den Klischees über Landfrauen aufzuräumen. Dann stellt sich auch das Orga-Team vor und lädt nach dem Vortrag zum Klönschnack beim Stockbrotbacken ein.

Anmeldungen werden per Mail an jlf-ploen@gmx.de oder über die Facebook-Seite entgegengenommen. In Dithmarschen kamen 180 Frauen zu der ersten Veranstaltung.