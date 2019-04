Das Insektensterben hat längst den Kreis Plön erreicht, auch wenn es in diesen Tagen an vielen Stellen summt und brummt. Im Februar hatte der Kreistag einen Maßnahmenkatalog verabschiedet. Jetzt sind erste Ideen gesammelt, so Landrätin Stephanie Ladwig. Nicht alles lasse sich sofort verwirklichen.