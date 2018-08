Kreis Plön

Vom 4. bis zum 11. August blieb Dierdorfs roter Postkasten leer. Er fragte bei der Deutschen Post in Plön nach. Dort erhielt er die Auskunft, dass man derzeit unter katastrophalen Engpässen beim Personal leide. Und da für ihn und sein Betrieb nur wenige Briefe eingegangen seien, versprach der Postmitarbeiter, dass sie ihm gesammelt am Sonnabend, 11. August, zugestellt würden.

Post bedauert die Unannehmlichkeiten

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Kunden“, sagt Post-Pressesprecher Martin Grundler. Im Fall Dierdorf sei mehrere Tage hintereinander nicht zugestellt worden, weil der Stammzusteller nicht im Dienst gewesen sei und die Tour nicht habe vollständig versorgt werden können. „Das hätte nicht passieren dürfen.“ Mittlerweile sei der Stammzusteller wieder im Dienst. Daher sollte es wieder regulär laufen, so Grundler.

Personalprobleme der Post im Raum Plön

Auch in und um Plön kommt es ganz offenbar zu Problemen bei der Zustellung der Post. In den sozialen Netzwerken tauschen sich die Betroffenen in den vergangenen Tagen intensiv darüber aus. Ein Mann schildert den Fall einer Grußkarte zum Geburtstag. Er habe sie eingeworfen und der Stempel trage als Datum den 3. August. Das hätte eigentlich passen müssen. Das Geburtstagskind hatte seinen Ehrentag am 5. August. Tatsächlich traf der Glückwunsch nach seinen Angaben erst am 14. August ein.

Post-Pressesprecher Grundler erklärt die verspätete Zustellung im Raum Plön mit „einer derzeit angespannten Personalsituation“. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu vereinzelten Unregelmäßigkeiten gekommen sei und noch komme.

Plöns Bürgermeister: "Ich wünsche mir eine höhere Qualität"

Selbst Plöns Bürgermeister Lars Winter beklagt die Situation. Privat blieb die Lieferung für etwa zehn Tage in seinem Haushalt aus. Man habe oft mit der Post über die Lage gesprochen, weil Sendungen auch die Ratsmitglieder spät erreichten. Ohne Erfolg. „Ich wünsche mir eine höhere Qualität. Was jetzt abgeliefert wird, ist keine Qualität.“