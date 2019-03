Plön

Im vergangenen Jahr ist die Redaktion der Ostholsteiner Zeitung kläglich gescheitert damit, jemanden zu finden, der "Sieben Woche ohne" praktiziert und uns von seinen Erfahrungen berichten wollte. In diesem Jahr machen wir, die Reporter, das eben selber. Denn offensichtlich fasten oder verzichten die Menschen im Kreis Plön lieber im stillen Kämmerlein, wollen dieses oft schwierige Unterfangen mit niemandem teilen. Wir fassen uns ein Herz und machen es, wir berichten in den kommenden Wochen, wie es uns ergangen ist.

Reporter im Selbstversuch

"Sieben Tage ohne" scheint deutlich einfacher zu sein, als sieben Wochen Verzicht zu üben. Aber leicht erscheint es uns auch nicht. Anja Rüstmann will eine Woche aufs Fernsehen verzichten. Sven Tietgen versucht, keinen Kaffee zu trinken, Anne Gothsch kein Fleisch zu essen. Frida Kammerer vermeidet Zucker. Nadine Schättler lässt den Alkohol weg und Signe Hoppe das Essen. Sie probiert das Intervallfasten, was gerade in vieler Munde ist. Pro Tag 16 Stunden nichts essen, acht Stunden ja. Sibylle Haberstumpf nimmt sich vor, sieben Tage im Auto nicht zu fluchen.

Es hätte noch so viele mehr Möglichkeiten gegeben. Verzicht aufs Rauchen, aufs Auto oder In-den-Spiegel-Gucken, Shoppingtouren oder Fußball. Handy fiel in der Redaktionskonferenz sofort durch – das geht bei uns beruflich schon mal gar nicht. Und der Kollege aus Lütjenburg zuckte nur mit den Schultern, als ihm "Sieben Tage ohne Fahrstuhl" vorgeschlagen wurde. Gibt es bei ihm gar nicht...

Wer fastet mit?

Wir testen jetzt in der Fastenzeit unsere Willenskraft. Machen Sie mit? Schreiben Sie uns von Ihren Erfahrungen - gerne mit Foto! Aber wir ahnen schon: Sie machen das lieber für sich alleine. Schwingt da die Angst vorm frühzeitigen Fastenbrechen mit? Haben wir natürlich auch. Drücken Sie uns die Daumen, dass wir unsere Ziele erreichen. Wir berichten!

