Plön

„Wir brauchen Sie alle“, sagte Beeg – Lehrkräfte sind gefragt. Die Perspektiven seien sehr gut. „Sie kommen in einer günstigen Zeit und haben gute Aussichten für eine solide, dauerhafte und perspektivische Weiterbeschäftigung“, so der Schulrat, der auch nachdenkliche Worte fand. „Sie sind enorm wichtige Personen im Leben der Kinder und Jugendlichen. Sie machen keinen Job, Sie werden mit der ganzen Person gefordert sein.“ Glück, Geschick und Erfolg wünschte er.

Ulrike Becker (26) aus der Nähe von Hannover wird jetzt Deutsch und Katholische Religion an der Grundschule an den Salzwiesen in Schönberg unterrichten. Dort arbeitet jetzt auch Rabea Bohrmann (27) aus Selent und vermittelt Deutsch und Musik. Sarah Dybek (25) aus Hannover war schon ein Jahr Vertretungslehrerin, sie unterrichtet Religion und Deutsch an der Hermann-Ehlers-Schule in Preetz.

Anna Eobaldt ist in Plön zur Schule gegangen, das Abitur hat sie auf Teneriffa gemacht. Die 38-Jährige ist jetzt an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf, unterrichtet direkt nebenan aber auch am Gymnasium Spanisch. Mattias Hoffmann (28) bringt den Preetzer Friedrich-Ebert-Schülern Mathe und Deutsch bei. Alexander Jöhnck (26) ist zufrieden, an der Grundschule Laboe gelandet zu sein, wo er Heimat-, Welt- und Sachunterricht (HWS) und Religion gibt. Die 27-jährige Silja Viktoria Wietzke hat an der Grundschule am Schwentinepark in Schwentinental die Leitung einer ersten Klasse übernommen und unterrichtet Deutsch und Englisch. Claudia Dodenhoff (54) ist studierte Diplom-Biologin, als Quereinsteigerin unterrichtet sie in Laboe Mathe und HWS – und fährt jetzt mit dem Rad zur Arbeit. Miriam Bansemer (29) wird den Albert-Schweitzer-Schülern in Schwentinental Deutsch und Sport beibringen.

Maike Puddig (38) ist an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf inklusiv eingesetzt, die Quereinsteigerin unterrichtet Mathe und Musik. Anna Opoka-Trela (43) hat in Polen studiert und auch gearbeitet, sie macht einen Anpassungslehrgang am Förderzentrum Plön. Ebenfalls Anwärter für das Lehramt für Sonderpädagogik sind Marie-Luis und Felix Adler (beide 24), das Ehepaar ist im Landesförderzentrum Schwentinental gelandet. „Ich wollte ans Meer und im Referendariat eine neue Ecke kennenlernen“, sagt sie. Schulrat Beeg erzählte, dass im Kreis Plön noch zwei andere Ehepaare arbeiten – „aber bei Anwärtern habe ich das noch nicht erlebt. Ich finde es gut.“ – „Wir auch“, antworteten die Adlers.

Noch nicht vereidigt wurden Kristina Hartke und Inga Forster (beide Albert-Schweitzer-Schule) – das wird nachgeholt.