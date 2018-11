Kreis Plön

Besonders kritisch sehen die Kreisplaner die Windfläche, die in den Gemeinden Bendfeld, Schwartbuck und Stakendorf liegt. Sie ist als Repowering-Standort ausgewiesen. Das heißt: Nur, wenn alte Anlagen in der Probstei abgebaut, darf hier im Verhältnis 2:1 neu gebaut werden. Die Folge: Die neuen Anlagen würden besonders groß, weil sie jeweils zwei alte ablösen. Die Bedenkenliste des Kreises ist lang. Die Fläche liegt nur 1900 Meter von der Ostsee entfernt. Gewünscht sind vom Kreis 3000 Meter. Winderräder beeinträchtigten das Landschaftserleben an der Küste. Fledermäuse, der Wespenbussard, Seeadler und Rotmilan würden hier fliegen. Die Region sei zudem wichtig für den überregionalen Vogelzug.

Naherholung und Vogelwelt als Argument

Auch die Vorrangfläche bei Heikendorf, auf der nur für zwei Windräder Platz wäre, stößt auf wenig Gegenliebe der Kreisverwaltung. Windkraftanlagen würden das Gebiet entwerten für die Erholung der Menschen aus den umliegenden Gemeinden in Natur und Landschaft. Zudem wurde in einem Wald in unmittelbarer Nähe ein sehr seltenes Baumfalken-Brutpaar nachgewiesen.

Ähnliche Bedenken äußert der Kreis an den Flächen im Raum Fahren/Fiefbergen/Passade (Nur 800 Meter Abstand zur Ortslage Passade. Vogelzug. Rastplatz für Singschwäne.) und Bönebüttel nahe der B 430 (Winterquartier vom Großen Abendsegler. Weißstorch-Brutpaar in der Nähe.)

Ein "Ja" vom Kreisplaner für vier Flächen

Zustimmung der Kreisplaner finden die Flächen in Rendswühren/Schilldorf, Großharrie, Bönebüttel/Großharrie/Schillsdorf/Tasdorf und ein weiteres Gebiet in Bönebüttel an der Segeberger Kreisgrenze.

Der Kreistag entscheidet endgültig am 6. Dezember über die Stellungnahme. Ein grundsätzliche Zustimmung gilt als sicher.

