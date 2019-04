Krokau

Dann ist die Krokauer Windmühle jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und Besucher können den Weg vom Korn zum Mehl wie zu früheren Zeiten miterleben. Rund 20 Aktive kümmern sich Jahr für Jahr um die Wartung, Instandhaltung und Pflege des technischen Denkmals. Sie leisten den Öffnungsdienst und führen die Besucher durch die Mühle bis nach oben zum Mahlstein. Die ehrenamtlichen Windmüller arbeiten nach dem Motto: „Pflegst du mich, arbeite ich lange für dich“.

Antriebskette der Windrose ausgetauscht

Noch stehen ihre Flügel fest in Richtung Süd-Ost. Denn so können Mühlenwart Peter Stoltenberg und sein Team besser an den Stellen arbeiten, die ansonsten schwer zugänglich wären. Unter anderem an der Windrose. Denn in diesem Frühjahr sind Maßnahmen zur Stabilisierung der sogenannten Windvordrehung dran. Dafür werden die Antriebskette der Windrose zum Getriebe ausgetauscht. „Die Kette ist nach etwa sieben Jahren an ihre Verschleißgrenze geraten“, erklärt der Mühlenwart. Sie wird nun durch eine stärkere Version mit breiteren Kettengliedern ersetzt.

Reling sorgt für Sicherheit der Arbeiter

Auch für die eigene Sicherheit sorgen die Aktiven, die alle technische Arbeiten selbst ausführen. Deshalb wird eine Reling beidseitig montiert, die das Arbeiten in luftiger Höhe erleichtert. Unter anderem das Austauschen des Schmierstoffes. „Das muss alle sieben bis acht Jahre gewechselt werden“, berichtet Stoltenberg.