Stolpe

Mit strahlender Miene begrüßte Matthias Stührwoldt als Vorsitzender von „Stolpe Kulturell“ die überwiegend älteren Gäste im Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Mit soviel Zuspruch mitten in der Woche habe er nicht gerechnet, gestand der Autor und Milchbauer.

Um Mitternacht des vorigen Tages trafen die fünf Musiker von MojoWorking nach der Autofahr aus dem 1200 Kilometer entfernten Budapest ein, nach Rücksprache mit der Kitaleiterin übernachtete das Quintett auf Gymnastikmatten im Bewegungsraum der Einrichtung. Die ungewöhnliche Nachtruhe hatte den Magyaren bestens überstanden – zusammen mit ihrem Freund Tim Lothar aus Dänemark begeisterten sie das Publikum mit überwiegend Eigenkompositionen.

Unter den Gästen waren nicht nur Stolper: Aus Neumünster reisten Wolfgang Funck, Dirk Sauerzweig und Jens-Peter Haverbier an. Die Bluesfans lobten das Dorfgemeinschaftshaus und sprachen von einer schönen neuen Konzertlocation. Der Verein „Stolpe Kulturell“ mit derzeit 24 Mitgliedern will zukünftig neben Konzerten auch Lesungen und Theaterstücke nach Stolpe holen. Im Gespräch ist auch eine Zusammenarbeit mit anderen Kulturinitiativen wie Ascheberg rockt! Oder dem Savoykino in Bordesholm.