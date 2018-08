Laboe

Der Freundeskreises Klassischer Yachten (FKY) erwartet zu der 30. Auflage seiner Veranstaltung erneut eine sehr große Vielfalt vom kleinen offenen Dinghi bis hin zur riesigen Hochsee-Rennjacht. Dabei sein wird also „alles, was einmal zum gewohnten Bild des Segel- und Jachtsports gehörte“ und durch die Initiative des FKY nun auch wieder gehöre.

Der FKY verspricht Teilnehmern und Zuschauern ein „unvergleichlich schönes und interessantes Bild, wenn die Boote, Jollen, Kreuzer und Yachten in den alten Hafen einlaufen oder vor der Küste ihre Wettfahrten aussegeln“. Dabei werde deutlich, wie reizvoll diese Anblicke im Vergleich zu den „sehr einheitlichen Massenprodukten der modernen Jachtszene“ seien. Zu erleben seien die „hohe Handwerkskunst der Erbauer, der Pflegezustand der Schiffe und die Seemannschaft der Segler“. Die Jachten kommen aus vielen Teilen Norddeutschlands, aber auch aus Dänemark und den Niederlanden. Die Flotte werde „den Jachtsport aus fast einhundert Jahren repräsentieren – und das in fast allen Größen, Takelungsarten und Materialien des klassischen Bootsbaus“.

„Echte Boote, echte Musik“ ist das Motto der Veranstaltung. Nach der Eröffnung am Donnerstag, 16. August, um 19 Uhr tritt die Gruppe Urban Beach auf. Am Freitag, 17. August, starten um 12 Uhr kurze Regatten in der Strander Bucht und vor Bülk, am Sonnabend, 18. August, geht es ab 11.30 Uhr zur Langstrecke auf den Stollergrund. Um 20.30 Uhr wird am Freitag der Restaurierungspreis verliehen. Ab 21 Uhr spielt die Gruppe Jazz Lips Jazz, Swing, Boogie und Blues. Am Sonnabend ist nach der Preisverleihung für die Regatten eine Sailors Party mit dem Musiker „Randy“ Barni Söhnel und seiner Cover-Band.